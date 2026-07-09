Галичанка та Мотор представлять Україну в єврокубковому сезоні-2026/2027

Чемпіони України – львівська Галичанка (1-е місце жіночої Суперліги) та запорізький Мотор (1-е місце чоловічої Суперліги) візьмуть участь у єврокубкових турнірах сезону 2026/2027.

Команди заявилися до Кубку Європи ЄГФ, передає пресслужба Федерації гандболу України.

Жіночий The EHF European Cup стартує іграми 2-го раунду. Львівська Галичанка – серед 44-х команд, що розпочнуть участь в турнірі з 2-го раунду.

Суперник клубу буде визначений жеребкуванням, що пройде 14 липня. Матчі 2-го раунду пройдуть 3-4 та 10-11 жовтня. Кожен раунд складається з двоматчових протистоянь. У разі перемоги Галичанка кваліфікується до 3-го раунду.

Серед чоловічих команд турнір стартує іграми 1-го раунду. Запорізький Мотор згідно рейтингу звільнений від участі в 1-му раунді і напряму потрапив до 2-го раунду. Суперник запоріжців буде визначений жеребкуванням.

Матчі 2-го раунду пройдуть 17-18 та 24-25 жовтня. Кожен раунд складається з двоматчових протистоянь. У разі перемоги Мотор кваліфікується до 3-го раунду.

Як відомо, три гравчині збірної України Анастасія Лазорак, Каріна Соскида та Ірина Компанієць дійшли до фіналу Кубку Європейської гандбольної федерації у складі словацької команди Ювента, але поступилися іспанському клубу Гуардес.