Галичанка знову поступилась Беті-Онак та вибула з Кубку виклику
У суботу, 4 жовтня, відбувся матч-відповідь 1/32 фіналу Кубку виклику ЄГФ, в якому львівська Галичанка знову поступилась іспанській команді Беті-Онак.
До цієї гри українки підходили на тлі мінімальної поразки у першому поєдинку. Для проходу у наступний етап потрібно було здобувати перемогу з різницею більш ніж в один м'яч.
Іспанки активно розпочали зустріч та після першого тайму лідирували з різницею у +2. Друга половина пройшла в рівній боротьбі, а під кінець зустрічі українки змогли зрівняти рахунок – 21:21. Проте змогли розвинути свій успіх та у підсумку програли матч з рахунком 24:26.
За підсумками двох зустрічей Галичанка покинула турнір. Торік українські гандболістки дійшли до 1/8 фіналу.
Кубок виклику ЄГФ – гандбол
1/32 фіналу, матч-відповідь
4 жовтня
Галичанка (Україна) — Репласа Беті-Онак (Іспанія) 24:26 (10:12)
Нагадаємо, нещодавно Галичанка стала володарем Суперкубку України з гандболу серед жіночих команд. У вирішальному поєдинку львіська команда перемогла ужгородські Карпати.
У попередньому сезоні Галичанка виграла Кубок України, також львівський клуб виграв чемпіонат.