Галичанка знову поступилась Беті-Онак та вибула з Кубку виклику

У суботу, 4 жовтня, відбувся матч-відповідь 1/32 фіналу Кубку виклику ЄГФ, в якому львівська Галичанка знову поступилась іспанській команді Беті-Онак.

До цієї гри українки підходили на тлі мінімальної поразки у першому поєдинку. Для проходу у наступний етап потрібно було здобувати перемогу з різницею більш ніж в один м'яч.

Іспанки активно розпочали зустріч та після першого тайму лідирували з різницею у +2. Друга половина пройшла в рівній боротьбі, а під кінець зустрічі українки змогли зрівняти рахунок – 21:21. Проте змогли розвинути свій успіх та у підсумку програли матч з рахунком 24:26.

За підсумками двох зустрічей Галичанка покинула турнір. Торік українські гандболістки дійшли до 1/8 фіналу.

Кубок виклику ЄГФ – гандбол

1/32 фіналу, матч-відповідь

4 жовтня

Галичанка (Україна) — Репласа Беті-Онак (Іспанія) 24:26 (10:12)

Нагадаємо, нещодавно Галичанка стала володарем Суперкубку України з гандболу серед жіночих команд. У вирішальному поєдинку львіська команда перемогла ужгородські Карпати.

У попередньому сезоні Галичанка виграла Кубок України, також львівський клуб виграв чемпіонат.