Мотор переграв Одесу, Карпати перемогли Константу в 4-му турі Суперліги

У суботу, 4 жовтня, відбулися матчі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд.

Так, Донбас переграв Спартак-Київ, Мотор без проблем розібрався з Одесою, Динамо-Академія Полтава мінімально програла Хмельницькому, а Авіа-Грейд-Константа поступилася ужгородським Карпатам.

Після чотирьох турів Мотор зі 100%-м результатом очолює турнірну таблицю (12 очок).

Наступні матчі Суперліги відбудуться 17 жовтня.

Чемпіонат України – Суперліга

4 тур, 4 жовтня

Донбас (Донецька область) – Спартак-Київ (Київ) 36:32 (18:18)

Одеса (Одеса) – Мотор (Запоріжжя) 25:41 (14:21)

Динамо-Академія (Полтава) – Хмельницький (Хмельницький) 21:22 (10:12)

Авіа-Грейд-Константа (Запорізька область) – Карпати (Ужгород) 27:31 (13:11)

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, пройшов матч за Суперкубок України із гандболу серед чоловічих команд, в якому запорізький Мотор переграв Одесу.