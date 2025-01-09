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Магдебург – Динамо: онлайн відеотрансляція першого матчу киян у 2025 році

Микола Дендак — 9 січня 2025, 19:55
Магдебург – Динамо: онлайн відеотрансляція першого матчу киян у 2025 році
ФК Динамо

У п'ятницю, 10 січня, відбудеться перший товариський матч київського Динамо на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником буде німецький Магдебург.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Динамо, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 15:00 за київським часом.

Зазначимо, що у січні "біло-сині" проведуть ще три товариські поєдинки. Із розкладом матчів можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою. А ось Володимир Бражко киянам у матчі проти німців не допоможе.

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