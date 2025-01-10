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Це круто: Брагару виділив приємний момент у програному матчі Динамо проти Магдебурга

Микола Дендак — 10 січня 2025, 18:28
Це круто: Брагару виділив приємний момент у програному матчі Динамо проти Магдебурга
Максим Брагару
Динамо

Півзахисник Динамо Максим Брагару розповів, що був приємно здивований присутністю німецьких фанатів на товариському матчі киян проти Магдебурга, який проходив у Туреччині.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це був наш перший матч на зборах, ми грали під навантаженням – це усім зрозуміло. Результат вважаю незадовільним. Ми не реалізували два пенальті, але це футбол, таке трапляється.
На матчі були присутні 80 німецьких уболівальників. Це було трохи неочікувано. Я здивувався, що на товариський матч у Туреччині приїхали німецькі уболівальники. Це круто", – сказав Брагару.

Нагадаємо, поєдинок завершився поразкою українців з рахунком 3:1. А футболісти Динамо Микола Шапаренко та Віталій Буяльський не реалізували пенальті.

У січні "біло-сині" проведуть ще три товариські поєдинки. Із розкладом матчів можна ознайомитися за цим посиланням.

Раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.

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