Це круто: Брагару виділив приємний момент у програному матчі Динамо проти Магдебурга
Максим Брагару
Динамо
Півзахисник Динамо Максим Брагару розповів, що був приємно здивований присутністю німецьких фанатів на товариському матчі киян проти Магдебурга, який проходив у Туреччині.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Це був наш перший матч на зборах, ми грали під навантаженням – це усім зрозуміло. Результат вважаю незадовільним. Ми не реалізували два пенальті, але це футбол, таке трапляється.
На матчі були присутні 80 німецьких уболівальників. Це було трохи неочікувано. Я здивувався, що на товариський матч у Туреччині приїхали німецькі уболівальники. Це круто", – сказав Брагару.
Нагадаємо, поєдинок завершився поразкою українців з рахунком 3:1. А футболісти Динамо Микола Шапаренко та Віталій Буяльський не реалізували пенальті.
У січні "біло-сині" проведуть ще три товариські поєдинки. Із розкладом матчів можна ознайомитися за цим посиланням.
Раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.