Провал Барселони: Нант – бронзовий призер Ліги чемпіонів
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У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся матч за "бронзу" Ліги чемпіонів-2024/25.
Нант сенсаційно здолав Барселону з рахунком 30:25.
Гандбол – Ліга чемпіонів
15 червня, матч за третє місце
15 червня, матч за третє місце
Нант – Барселона 30:25 (14:9, 16:16)
"Синьо-гранатові" були фаворитом турніру, але вчора на останній секунді програли Магдебургу.
Схоже, це добряче вдарило по емоційному стані іспанського гранду. Андердоги з Франції у першому таймі зробив ривок, який зуміли втримати протягом решти матчу.
Найрезультативнішим у складі переможців став іспанець Каульді Одріосола, який закинув у ворота Барселони шість голів.
Зазначимо, що минулого року саме Барселона стала тріумфатором Ліги чемпіонів.
Фінал відбудеться сьогодні. Старт – 19:00. Магдебург зіграє проти Фюксе Берлін.