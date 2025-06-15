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Провал Барселони: Нант – бронзовий призер Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 15 червня 2025, 18:13
Провал Барселони: Нант – бронзовий призер Ліги чемпіонів
x.com/HBCNantes

У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся матч за "бронзу" Ліги чемпіонів-2024/25.

Нант сенсаційно здолав Барселону з рахунком 30:25.

Гандбол – Ліга чемпіонів
15 червня, матч за третє місце

Нант – Барселона 30:25 (14:9, 16:16)

"Синьо-гранатові" були фаворитом турніру, але вчора на останній секунді програли Магдебургу.

Схоже, це добряче вдарило по емоційному стані іспанського гранду. Андердоги з Франції у першому таймі зробив ривок, який зуміли втримати протягом решти матчу.

Найрезультативнішим у складі переможців став іспанець Каульді Одріосола, який закинув у ворота Барселони шість голів.

Зазначимо, що минулого року саме Барселона стала тріумфатором Ліги чемпіонів.

Фінал відбудеться сьогодні. Старт – 19:00. Магдебург зіграє проти Фюксе Берлін

Барселона Гандбол Ліга чемпіонів Нант

Барселона

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