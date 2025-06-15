Провал Барселони: Нант – бронзовий призер Ліги чемпіонів

У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся матч за "бронзу" Ліги чемпіонів-2024/25.

Нант сенсаційно здолав Барселону з рахунком 30:25.

Гандбол – Ліга чемпіонів

15 червня, матч за третє місце

Нант – Барселона 30:25 (14:9, 16:16)

🥉 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐎𝐎𝐈𝐑𝐄 !



Le HBC Nantes s'impose face au Barça et s'empare de cette petite finale avec la manière !

La belle réaction d’orgueil, pour aller chercher cette 3ème place.



𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐂𝐒 ! 🟣🟡#HBCNBARCA #WeLoveCologne pic.twitter.com/ybeZsCNT5J — HBCNantes (@HBCNantes) June 15, 2025

"Синьо-гранатові" були фаворитом турніру, але вчора на останній секунді програли Магдебургу.

Схоже, це добряче вдарило по емоційному стані іспанського гранду. Андердоги з Франції у першому таймі зробив ривок, який зуміли втримати протягом решти матчу.

Найрезультативнішим у складі переможців став іспанець Каульді Одріосола, який закинув у ворота Барселони шість голів.

Зазначимо, що минулого року саме Барселона стала тріумфатором Ліги чемпіонів.

Фінал відбудеться сьогодні. Старт – 19:00. Магдебург зіграє проти Фюксе Берлін.