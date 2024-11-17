Галичанка вдруге поспіль обіграла Карабах у Європейському кубку

Український гандбольний клуб Галичанка обіграв Карабах у матчі-відповіді третього раунду жіночого Європейського кубку. Сьогодні, 17 листопада українки здолали свого азербайджанського суперника з рахунком 34:19.

Європейський кубок з гандболу-2024/25, жінки

3 раунд (1/16 фіналу), матч-відповідь. 17 листопада

Карабах – Галичанка – 19:34 (6:14, 13:20)

У суботу, 16 листопада у першому матчі Галичанка також впевнено обіграла Карабах – 33:20. У жовтні у другому раунді українки здобули дві перемоги над іншим азербайджанським клубом, Азерйолом – 36:22 та 32:16.

Перемоги над Карабахом дозволили Галичанці вийти до першого раунду основної сітки Європейського кубку – 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії відбуватимуться вже у 2025 році.

Найкращий результат Галичанки у Європейському кубку — півфінал у сезонах 2013/14, 2014/15 та 2021/22.