Галичанка здолала Х71 та вийшла до 1/8 фіналу Кубка виклику ЄГФ
ГК Галичанка
Львівський гандбольний клуб Галичанка здолав команду з Фарерських островів Х71 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Європейського кубку ЄГФ серед жінок.
Зустріч завершилася із рахунком 32:24.
Після розгромної перемоги у першій зустрічі (37:22) українська команда почувалася досить впевнено у першому таймі.
Галичанка вже з самого початку лідирувала у рахунку та завершила 30-хвилинку з різницею у 6 закинутих м'ячів.
У заключній половині зустрічі фарерські суперниці спробували "показати зуби" та виграти бодай один тайм, але зрештою їм це не вдалося.
Кубок виклику ЄГФ. Жінки
1/16 фіналу, 15 листопада
Галичанка (Україна) – Х71 (Фарерські острови) – 32:24 (17:11)
Перший матч – 37:22
Нагадаємо, у попередньому раунді український клуб обіграв литовський Жальгіріс із Каунаса.