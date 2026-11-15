Галичанка здолала Х71 та вийшла до 1/8 фіналу Кубка виклику ЄГФ

Львівський гандбольний клуб Галичанка здолав команду з Фарерських островів Х71 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Європейського кубку ЄГФ серед жінок.

Зустріч завершилася із рахунком 32:24.

Після розгромної перемоги у першій зустрічі (37:22) українська команда почувалася досить впевнено у першому таймі.

Галичанка вже з самого початку лідирувала у рахунку та завершила 30-хвилинку з різницею у 6 закинутих м'ячів.

У заключній половині зустрічі фарерські суперниці спробували "показати зуби" та виграти бодай один тайм, але зрештою їм це не вдалося.

Кубок виклику ЄГФ. Жінки

1/16 фіналу, 15 листопада

Галичанка (Україна) – Х71 (Фарерські острови) – 32:24 (17:11)

Перший матч – 37:22

Нагадаємо, у попередньому раунді український клуб обіграв литовський Жальгіріс із Каунаса.