Галичанка перемогла Жальгіріс на старті Європейського Кубку

Львівська Галичанка обіграла литовський Жальгіріс Каунас у першому матчі 1/32 фіналу жіночого Європейського Кубку ЄГФ.

Зустріч завершилася з рахунком 33:26.

Команда Віталія Андронова завершила перший тайм із перевагою у чотири м'ячі – 17:13. Після перерви львів'янки виграли другу половину 16:13 та збільшили загальний відрив до семи голів.

Матч-відповідь відбудеться 11 жовтня у Вільнюсі. Початок – о 14:00 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння вийде до 1/16 фіналу.

Європейський кубок ЄГФ

Жінки. 1/32 фіналу, перший матч, 10 жовтня

Галичанка (Україна) — Жальгіріс Каунас (Литва) 33:26 (17:13)

Нагадаємо, у вересні Галичанка здобула перемогу в Суперкубку України-2026 з гандболу, здолавши ужгородські Карпати з рахунком 48:36.