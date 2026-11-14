Галичанка розгромила Х71 у першому матчі 1/16 фіналу Кубка виклику ЄГФ
Галичанка
Львівська Галичанка обіграла Х71 з Фарерських островів у першому матчі 1/16 фіналу жіночого Європейського кубку ЄГФ.
Зустріч завершилась з рахунком 37:22.
Українські гандболістки з перших хвилин захопили ініціативу та завдяки серії забитих голів наприкінці першого тайму пішли на перерву з перевагою у +8. У другій половині Галичанка змогла збільшити перевагу до +11 та у підсумку довела гру до перемоги.
Найрезультативнішою у складі львівського колективу стала Олеся Дяченко – 9 голів.
Європейський кубок ЄГФ
1/16 фіналу, перший матч, 14 листопада
Х71 (Фарерські острови) – Галичанка (Україна) 22:37 (11:19)
Нагадаємо, у попередньому раунді український клуб обіграв литовський Жальгіріс із Каунаса.