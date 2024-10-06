Галичанка пробилась у третій раунд Європейського кубку з гандболу

У неділю, 6 жовтня, в Баку відбувся матч-відповідь 1/32 фіналу жіночого Європейського кубку з гандболу, в якому Галичанка перемогла Азерйол.

Зустріч завершилася з рахунком 32:16 на користь чинного чемпіона України.

"Галичанка" пробилася до третього раунду відбору та позмагається за місце у першому етапі основної сітки — 1/8 фіналу, що стартує у 2025 році.

Європейський кубок з гандболу-2024

жінки, 2 раунд, 5 жовтня

Азерйол (Азербайджан) – Галичанка (Україна) 16:32 (9:18)

Склад і статистика Галичанки: Ванесса Лакатош - 7 голів; Анастасія Ткач - 5, Мілана Шукаль - 4; Олеся Дяченко, Ірина Прокоп'як - по 3; Катерина Козак, Марина Коновалова, Світлана Гавриш, Владислава Сорокіна - по 2; Леся Смолінг, Вікторія Мальована - по 1; Софія Заплатинська, Марія Поляк (7 сейвів), Анжеліка Грабчак (4 сейви).

Найкращий результат "Галичанки" у Європейському кубку — півфінал у сезонах 2013/14, 2014/15 та 2021/22.