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Галичанка знову поступилась Хаукару в Кубку виклику

Олександр Булава — 12 січня 2025, 21:04
Галичанка знову поступилась Хаукару в Кубку виклику

Український гандбольний клуб Галичанка завершив виступи у плейоф Кубку виклику.

Українки у матчі-відповіді знову поступились ісландському Хаукару. Поєдинок завершився з рахунком 22:24.

Щоб пробитись у чвертьфінал українському клубу потрібно виграти зустріч з різницею у три м'ячі. Однак суперниці змогли виграти перший тайм (13:10) та не відпустили гру у другій половині гри.

Кубок виклику 2024/25
1/8 фіналу, 12 січня

Хаукар (Ісландія) – Галичанка (Україна)  24:22 (13:10)

(перший матч 26:24)

Нагадаємо, Галичанка пробилась в 1/8 фіналу після перемог над клубами з Азербайджану. У другому раунді відбору львівський клуб обіграв Азерйол, а в третьому здолав Карабах.

Галичанка Кубок виклику

Галичанка

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