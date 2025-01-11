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Галичанка програла перший матч 1/8 фіналу Кубку виклику

Олександр Булава — 11 січня 2025, 21:07
Галичанка програла перший матч 1/8 фіналу Кубку виклику

Український гандбольний клуб Галичанка поступився ісландському Хаукару в першому матчі 1/8 фіналу Кубку виклику.

Поєдинок завершився з рахунком 24:26.

Віцечемпіони Ісландії змогли виграти перший тайм (12:9). Галичанка відновила паритет на 45-й хвилині (18:18), після чого команди одна одну не відпускали. Вирішальними стали останні хвилини поєдинку, де вперед вийшли гравчині Хаукару та у підсумку виграли зустріч.

Щоб пробитись у чвертьфінал українському клубу потрібно виграти матч-відповідь з різницею у три м'ячі.

Кубок виклику 2024/25
1/8 фіналу, 11 січня

Галичанка Хаукар 24:26 (9:12)

Матч-відповідь між командами відбудеться у неділю, 12 січня, і також пройде в Ісландії.

Нагадаємо, Галичанка пробилась в 1/8 фіналу після перемог над клубами з Азербайджану. У другому раунді відбору львівський клуб обіграв Азерйол, а в третьому здолав Карабах.

Галичанка Кубок виклику

Галичанка

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