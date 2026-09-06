Галичанка розгромила Карпати у матчі за Суперкубок України

Львівська Галичанка здобула перемогу в Суперкубку України-2026 з гандболу, здолавши ужгородські Карпати з рахунком 48:36.

Львів'янки повністю контролювали перебіг матчу, вже після першого тайму вони забезпечили собі комфортну перевагу в шість м'ячів, а в другій половині зустрічі остаточно зняли всі питання щодо переможця.

Суперкубок України

5 вересня

Галичанка (Львів) – Карпати (Ужгород) 48:36 (23:17)

Галичанка: Поляк Марія, Стадник Анна; Прокопець Ангеліна (2), Дяченко Олеся (3), Мальована Вікторія (2), Маркевич Мар'яна (5), Сорокіна Владислава (4), Магурська Руслана, Прокоп'як Ірина (3), Ґедзь Крістіна, Бондар Вікторія (1), Козак Катерина (2), Гавриш Світлана (Дмитришин Діана (7), Лакатош Ванесса (1), Дмитренко Наталія (9)

Карпати: Резуненко Яна, Готра Тетяна, Передерій Ольга; Кульова Анастасія, Петрів Аліса (1), Гававка Анна (4), Кильч Тетяна (1), Галишич Софія (1), Когуч Євгенія (3), Слободян Владислава (4), Іван Аліна (1), Нестеренко Валерія (12), Міхєєва Катерина (2), Волубцева Тетяна (2), Харіна Діана (2), Полєтаєва Анастасія (3)

Раніше повідомлялося, що Галичанка та Мотор представлять Україну в єврокубковому сезоні-2026/2027.