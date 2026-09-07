Галичанка бере перший трофей сезону з новим рекордом
Львівські гандболістки Галичанки у надгольовому поєдинку розгромили Карпати, забравши Суперкубок України додому. Це їх восьмий подібний титул
Гандбол – Суперкубок України-2026.
5 вересня 2026 року.
Ужгород. СК "Юність"
ГАЛИЧАНКА (Львів) – Карпати (Ужгород) 48:36 (23:17)
Галичанка: Стадник (1), М.Поляк; Дмитренко (9), Гавриш (8), ДМИТРИШИН (7), Маркевич (5), В.Сорокіна (4), Прокоп'як (3), Дяченко (3), Козак (2), Мальована (2), Прокопець (2), Лакатош (1), Бондар (1), Магурська, Гедзь (н.в.). Тренер: Віталій Андронов.
Карпати: Резуненко, Готра; Нестеренко (12), Слободян (4), ГАВАВКА (4), Когуч (3), Полєтаєва (3), Волубцева (2), Міхеєва (2), Харіна (2), Петрів (1), Кильч (1), Голишич (1), Іван (1), Передерій, Кульова (н.в.). Тренер: Борис Петровський.
- Галичанка здобула перший трофей сезону, здобувши восьмий Суперкубок України з дев'яти фіналів.
- Встановлено рекорд результативності фіналів – 84 голи. Крім того, Галичанка забила найбільшу кількість голів, перевершивши власний рекорд, який встановила 10 років тому – 44 голи в ворота Дніпрянки.
- Вперше фінал Суперкубка пройшов в Ужгороді.
- На 15-й хвилині матчу червону + синю картку отримала Катерина Козак (Галичанка).
- Кращими гравцями матчу в своїх командах визнані Мар'яна Маркевич та Валерія Нестеренко.
Усі фінали Суперкубка України
- 2016 Херсон (28 серпня ) Галичанка – Дніпрянка 44:23 (20:12) Т. Штефан
- 2017 Львів (5 вересня) Галичанка – Дніпрянка 34:23 (18:11) Т. Штефан
- 2018 Бровари (25 серпня) Галичанка – Карпати 27:24 (13:12) В. Козар
- 2019 Бровари (24 серпня) Галичанка – Карпати 32:20 (15:13) Т. Штефан
- 2021 Запоріжжя (2 вересня) Галичанка – Дніпрянка 31:20 (17:9) В. Андронов
- 2023 Київ (19 серпня) Галичанка – Карпати 34:27 (14:19) В. Андронов
- 2024 Київ (24 серпня) Карпати – Галичанка 34:34 (5:4, по пен.) (14:14) К.Ткаченко
- 2025 Сарни (23 серпня) Галичанка – Карпати 32:27 (15:14) В. Андронов
- 2026 Ужгород (5 вересня) Галичанка – Карпати 48:36 (23:17) В. Андронов
Ігор Грачов