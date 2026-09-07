Галичанка бере перший трофей сезону з новим рекордом

Львівські гандболістки Галичанки у надгольовому поєдинку розгромили Карпати, забравши Суперкубок України додому. Це їх восьмий подібний титул

Гандбол – Суперкубок України-2026.

5 вересня 2026 року.

Ужгород. СК "Юність"

ГАЛИЧАНКА (Львів) – Карпати (Ужгород) 48:36 (23:17)

Галичанка: Стадник (1), М.Поляк; Дмитренко (9), Гавриш (8), ДМИТРИШИН (7), Маркевич (5), В.Сорокіна (4), Прокоп'як (3), Дяченко (3), Козак (2), Мальована (2), Прокопець (2), Лакатош (1), Бондар (1), Магурська, Гедзь (н.в.). Тренер: Віталій Андронов.

Карпати: Резуненко, Готра; Нестеренко (12), Слободян (4), ГАВАВКА (4), Когуч (3), Полєтаєва (3), Волубцева (2), Міхеєва (2), Харіна (2), Петрів (1), Кильч (1), Голишич (1), Іван (1), Передерій, Кульова (н.в.). Тренер: Борис Петровський.

Галичанка здобула перший трофей сезону, здобувши восьмий Суперкубок України з дев'яти фіналів.

Встановлено рекорд результативності фіналів – 84 голи. Крім того, Галичанка забила найбільшу кількість голів, перевершивши власний рекорд, який встановила 10 років тому – 44 голи в ворота Дніпрянки.

Вперше фінал Суперкубка пройшов в Ужгороді.

На 15-й хвилині матчу червону + синю картку отримала Катерина Козак (Галичанка).