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Змінила прізвище, але не статус MVP: Гавриш – найкраща гравчиня гандбольної Суперліги-2025/26

Микола Дендак, Ігор Грачов — 13 липня 2026, 09:00
Галичанка
Змінила прізвище, але не статус MVP: Гавриш – найкраща гравчиня гандбольної Суперліги-2025/26

Після народження сина півсередня львівської Галичанки знову підкорила український гандбол і вдруге після 2020 року стала найкориснішою гравчинею чемпіонату.

З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.

Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців.

За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.

17-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України".

Сезон-2025/2026 (№35)

Тріумфаторкою XVІІ щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 28-річна ліва півсередня львівської Галичанки Світлана Гавриш (у дівоцтві – Аксьонова).

Колаж Чемпіона
  • На рахунку Світлани Гавриш шість внутрішніх трофеїв: три чемпіонські титули (2024, 2025, 2026) + два Кубки України (2024, 2025) + Суперкубок України (2026).
  • За десять професіональних сезонів у ЧУ (2014/2015—2025/2026), виступаючи за Реал (Миколаїв) та Галичанку (Львів), зіграла 204 матча і забила 1020 голів.
  • Двічі Гавриш визнавалася найкращою снайперкою чемпіонату України (2019, 2020).
  • Розкладка по клубах тепер така: 10 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реала.
  • Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).
  • У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 17 гандболісток – стільки ж, як і торік. 

Підсумки опитування

Цікавий факт: уперше в історії всі гравчині, які потрапили до цьогорічного списку номінанток, уже раніше отримували голоси від респондентів.

Історичний реєстр (2009/10 – 2025/26)

1 (1). Наталія ТУРКАЛО

98

2010-2013, 2015-2017

7

41

2 (2). Світлана ГАВРИШ (Аксьонова)

 77

2018-2021, 2024, 2026

6

36

3 (3). Ірина СТЕЛЬМАХ

56

2011-2015

5

27

4 (4). Ірина ЯБЛОНСЬКА

50

2015-2017

3

23

5(6). Мар'яна МАРКЕВИЧ

49

2019-2023, 2026

5

23

6 (5). Наталія ПАРХОМЕНКО

49

2010-2011, 2015-2016

4

20

7 (7). Юлія МАНАГАРОВА

44

2010-2011

2

19

8 (8). Ірина КОМПАНІЄЦЬ

42

2012-2015, 2017-2018

6

22

9 (9). Вікторія ЦИБУЛЕНКО

42

2010-2014

5

18

10 (12). Діана ДМИТРИШИН

41

2020-2023, 2026

5

17

11 (10). Мілана ШУКАЛЬ

40

2020, 2022-2025

5

17

...15 (16). Єлизавета ПАСТЕЛЯК (Воронько)

34

2018-2019, 2021-2022, 2025-2026

6

19

...16(23). Анастасія ГІНКУЛ (Дереклеєва)

34

2022, 2024-2026

4

19

...19(25). Валерія НЕСТЕРЕНКО

31

2024-2026

3

20

...22 (28). Карина КОЛОДЮК

28

2021-2024, 2026

5

15

...23 (35). Анна ГАВАВКА

27

2024-2026

3

13

...24 (27). Олеся ДЯЧЕНКО

27

2023-2024, 2026

3

12

...30 (40). Анастасія ПАРХОМЕНКО

23

2023-2024, 2026

3

12

...34 (32). Тетяна ЯРЕМА (Чорнявська)

21

2019, 2021-2022, 2024-2026

6

11

...38(44). Анастасія ОРЖАХОВСЬКА

17

2022-2024, 2026

4

8

...40(41). Ірина ПРОКОП’ЯК

16

2023, 2025-2026

3

9

...47(48). Владислава СЛОБОДЯН

12

2021-2022, 2024-2026

5

6

...48(50). Інна ГОЛЯРДИК  

12

2015, 2025-2026

3

4

...66(74). Марія ПОЛЯК  

4

2023-2024, 2026

3

4

...71(113). Яна РЕЗУНЕНКО   

3

2025-2026

2

3

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.

Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року

  • 2009/2010 – Юлія Манагарова (Смарт Кривий Ріг)
  • 2010/2011 – Вікторія Цибуленко (Спарта Кривий Ріг)
  • 2011/2012 – Наталія Туркало (Карпати Ужгород)
  • 2012/2013 – Наталія Туркало (Карпати)
  • 2013/2014 – Тамара Смбатян (Галичанка-ЛНУ Львів)
  • 2014/2015 – Ірина Стельмах (Галичанка-ЛНУ)
  • 2015/2016 – Наталія Туркало (Галичанка-ЛНУ)
  • 2016/2017 – Леся Смолінг (Галичанка-ЛНУ)
  • 2017/2018 – Єлизавета Воронько (Карпати)
  • 2018/2019 – Ілона Гайкова (Галичанка-ЛНУ)
  • 2019/2020 – Світлана Аксьонова (Реал Миколаїв)
  • 2020/2021 – Марія Гладун (Галичанка-ЛНУ)
  • 2021/2022 – Анастасія Дереклеєва (Реал Миколаїв)
  • 2022/2023 – Мар'яна Маркевич (Галичанка-ЛНУ)
  • 2023/2024 – Олеся Дяченко (Галичанка-ЛНУ)
  • 2024/2025 – Мілана Шукаль (Галичанка-ЛНУ)
  • 2025/2026 – Світлана Гавриш (Галичанка-ЛНУ)
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