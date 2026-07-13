Змінила прізвище, але не статус MVP: Гавриш – найкраща гравчиня гандбольної Суперліги-2025/26
Після народження сина півсередня львівської Галичанки знову підкорила український гандбол і вдруге після 2020 року стала найкориснішою гравчинею чемпіонату.
З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.
Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців.
За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.
17-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України".
Сезон-2025/2026 (№35)
Тріумфаторкою XVІІ щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 28-річна ліва півсередня львівської Галичанки Світлана Гавриш (у дівоцтві – Аксьонова).
- На рахунку Світлани Гавриш шість внутрішніх трофеїв: три чемпіонські титули (2024, 2025, 2026) + два Кубки України (2024, 2025) + Суперкубок України (2026).
- За десять професіональних сезонів у ЧУ (2014/2015—2025/2026), виступаючи за Реал (Миколаїв) та Галичанку (Львів), зіграла 204 матча і забила 1020 голів.
- Двічі Гавриш визнавалася найкращою снайперкою чемпіонату України (2019, 2020).
- Розкладка по клубах тепер така: 10 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реала.
- Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).
- У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 17 гандболісток – стільки ж, як і торік.
Підсумки опитування
Цікавий факт: уперше в історії всі гравчині, які потрапили до цьогорічного списку номінанток, уже раніше отримували голоси від респондентів.
Історичний реєстр (2009/10 – 2025/26)
1 (1). Наталія ТУРКАЛО
98
2010-2013, 2015-2017
7
41
2 (2). Світлана ГАВРИШ (Аксьонова)
77
2018-2021, 2024, 2026
6
36
3 (3). Ірина СТЕЛЬМАХ
56
2011-2015
5
27
4 (4). Ірина ЯБЛОНСЬКА
50
2015-2017
3
23
5↑(6). Мар'яна МАРКЕВИЧ
49
2019-2023, 2026
5
23
6 ↓ (5). Наталія ПАРХОМЕНКО
49
2010-2011, 2015-2016
4
20
7 (7). Юлія МАНАГАРОВА
44
2010-2011
2
19
8 (8). Ірина КОМПАНІЄЦЬ
42
2012-2015, 2017-2018
6
22
9 (9). Вікторія ЦИБУЛЕНКО
42
2010-2014
5
18
10↑ (12). Діана ДМИТРИШИН
41
2020-2023, 2026
5
17
11↓ (10). Мілана ШУКАЛЬ
40
2020, 2022-2025
5
17
...15↑ (16). Єлизавета ПАСТЕЛЯК (Воронько)
34
2018-2019, 2021-2022, 2025-2026
6
19
...16↑(23). Анастасія ГІНКУЛ (Дереклеєва)
34
2022, 2024-2026
4
19
...19↑(25). Валерія НЕСТЕРЕНКО
31
2024-2026
3
20
...22↑ (28). Карина КОЛОДЮК
28
2021-2024, 2026
5
15
...23↑ (35). Анна ГАВАВКА
27
2024-2026
3
13
...24↑ (27). Олеся ДЯЧЕНКО
27
2023-2024, 2026
3
12
...30↑ (40). Анастасія ПАРХОМЕНКО
23
2023-2024, 2026
3
12
...34↓ (32). Тетяна ЯРЕМА (Чорнявська)
21
2019, 2021-2022, 2024-2026
6
11
...38↑(44). Анастасія ОРЖАХОВСЬКА
17
2022-2024, 2026
4
8
...40↑(41). Ірина ПРОКОП’ЯК
16
2023, 2025-2026
3
9
...47↑(48). Владислава СЛОБОДЯН
12
2021-2022, 2024-2026
5
6
...48↑(50). Інна ГОЛЯРДИК
12
2015, 2025-2026
3
4
...66↑(74). Марія ПОЛЯК
4
2023-2024, 2026
3
4
...71↑(113). Яна РЕЗУНЕНКО
3
2025-2026
2
3
Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.
Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року
- 2009/2010 – Юлія Манагарова (Смарт Кривий Ріг)
- 2010/2011 – Вікторія Цибуленко (Спарта Кривий Ріг)
- 2011/2012 – Наталія Туркало (Карпати Ужгород)
- 2012/2013 – Наталія Туркало (Карпати)
- 2013/2014 – Тамара Смбатян (Галичанка-ЛНУ Львів)
- 2014/2015 – Ірина Стельмах (Галичанка-ЛНУ)
- 2015/2016 – Наталія Туркало (Галичанка-ЛНУ)
- 2016/2017 – Леся Смолінг (Галичанка-ЛНУ)
- 2017/2018 – Єлизавета Воронько (Карпати)
- 2018/2019 – Ілона Гайкова (Галичанка-ЛНУ)
- 2019/2020 – Світлана Аксьонова (Реал Миколаїв)
- 2020/2021 – Марія Гладун (Галичанка-ЛНУ)
- 2021/2022 – Анастасія Дереклеєва (Реал Миколаїв)
- 2022/2023 – Мар'яна Маркевич (Галичанка-ЛНУ)
- 2023/2024 – Олеся Дяченко (Галичанка-ЛНУ)
- 2024/2025 – Мілана Шукаль (Галичанка-ЛНУ)
- 2025/2026 – Світлана Гавриш (Галичанка-ЛНУ)