Змінила прізвище, але не статус MVP: Гавриш – найкраща гравчиня гандбольної Суперліги-2025/26

Після народження сина півсередня львівської Галичанки знову підкорила український гандбол і вдруге після 2020 року стала найкориснішою гравчинею чемпіонату.

З 2010 року найціннішого гравця (MVP) гандбольного чемпіонату України визначають шляхом опитування професіоналів.

Формат референдуму незмінний з моменту його запровадження: кожен респондент – тренери та капітани команд Суперліги, а також представники збірних України – називає трійку найкращих гравців.

За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. Переможець визначається за сумарною кількістю балів.

17-й щорічний референдум "Найкраща гандболістка чемпіонату України".

Сезон-2025/2026 (№35)

Тріумфаторкою XVІІ щорічного референдуму щодо визначення найкориснішого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу стала 28-річна ліва півсередня львівської Галичанки Світлана Гавриш (у дівоцтві – Аксьонова).

Колаж Чемпіона

На рахунку Світлани Гавриш шість внутрішніх трофеїв: три чемпіонські титули (2024, 2025, 2026) + два Кубки України (2024, 2025) + Суперкубок України (2026).

За десять професіональних сезонів у ЧУ (2014/2015—2025/2026), виступаючи за Реал (Миколаїв) та Галичанку (Львів), зіграла 204 матча і забила 1020 голів.

Двічі Гавриш визнавалася найкращою снайперкою чемпіонату України (2019, 2020).

Розкладка по клубах тепер така: 10 разів переможцем ставав представник Галичанки; 3 – Карпат, 2 рази – Спарти та Реала.

Найчастіше в окремі роки відзначалися: Яна Готра, Марина Коновалова і Наталія Туркало (7 сезонів).

У поточному опитуванні хоча б один раз згадувалися 17 гандболісток – стільки ж, як і торік.

Підсумки опитування

Цікавий факт: уперше в історії всі гравчині, які потрапили до цьогорічного списку номінанток, уже раніше отримували голоси від респондентів.

Історичний реєстр (2009/10 – 2025/26)

1 (1). Наталія ТУРКАЛО 98 2010-2013, 2015-2017 7 41 2 (2). Світлана ГАВРИШ (Аксьонова) 77 2018-2021, 2024, 2026 6 36 3 (3). Ірина СТЕЛЬМАХ 56 2011-2015 5 27 4 (4). Ірина ЯБЛОНСЬКА 50 2015-2017 3 23 5↑(6). Мар'яна МАРКЕВИЧ 49 2019-2023, 2026 5 23 6 ↓ (5). Наталія ПАРХОМЕНКО 49 2010-2011, 2015-2016 4 20 7 (7). Юлія МАНАГАРОВА 44 2010-2011 2 19 8 (8). Ірина КОМПАНІЄЦЬ 42 2012-2015, 2017-2018 6 22 9 (9). Вікторія ЦИБУЛЕНКО 42 2010-2014 5 18 10↑ (12). Діана ДМИТРИШИН 41 2020-2023, 2026 5 17 11↓ (10). Мілана ШУКАЛЬ 40 2020, 2022-2025 5 17 ...15↑ (16). Єлизавета ПАСТЕЛЯК (Воронько) 34 2018-2019, 2021-2022, 2025-2026 6 19 ...16↑(23). Анастасія ГІНКУЛ (Дереклеєва) 34 2022, 2024-2026 4 19 ...19↑(25). Валерія НЕСТЕРЕНКО 31 2024-2026 3 20 ...22↑ (28). Карина КОЛОДЮК 28 2021-2024, 2026 5 15 ...23↑ (35). Анна ГАВАВКА 27 2024-2026 3 13 ...24↑ (27). Олеся ДЯЧЕНКО 27 2023-2024, 2026 3 12 ...30↑ (40). Анастасія ПАРХОМЕНКО 23 2023-2024, 2026 3 12 ...34↓ (32). Тетяна ЯРЕМА (Чорнявська) 21 2019, 2021-2022, 2024-2026 6 11 ...38↑(44). Анастасія ОРЖАХОВСЬКА 17 2022-2024, 2026 4 8 ...40↑(41). Ірина ПРОКОП’ЯК 16 2023, 2025-2026 3 9 ...47↑(48). Владислава СЛОБОДЯН 12 2021-2022, 2024-2026 5 6 ...48↑(50). Інна ГОЛЯРДИК 12 2015, 2025-2026 3 4 ...66↑(74). Марія ПОЛЯК 4 2023-2024, 2026 3 4 ...71↑(113). Яна РЕЗУНЕНКО 3 2025-2026 2 3

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед початком сезону. Після прізвища спортсмена подано загальну кількість балів, роки та кількість згадок у трійках респондентів.

Усі MVP жіночої Суперліги з 2010 року