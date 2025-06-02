Визначився переможець жіночої Ліги чемпіонів

У Будапешті відбулися вирішальні матчі Фіналу чотирьох жіночої гандбольної Ліги чемпіонів.

У матчі за бронзові медалі данський Ейсберг зламав опір французького Меца. Вісім голів у складі переможців записала на свій рахунок найкращий бомбардир турніру Хенью Рейстад.

Фінальний поєдинок завершився перемогою місцевого Дьйора над данським Оденсе. Норвезька лінійна угорського клубу Карі Браттсет Дале визнана найціннішою гандболісткою головного вікенду в жіночому клубному гандболі.

Браттсет Дале виступає за угорський топ-клуб із 2018 року. Нинішня перемога у Лізі чемпіонів стала для неї третьою у кар'єрі.

Гандбол – Ліга чемпіонів, жінки

1 червня, матч за третє місце

Ейсберг (Данія) – Мец (Франція) – 30:27 (17:16)

Дьйор (Угорщина) – Оденсе (Данія) – 29:27 (20:15)

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Жіноча Ліга чемпіонів проводиться з 1961 року. Найбільше титулів здобув київський Спартак. На рахунку українського клубу 13 титулів.

Минулого сезону Дьйор також став переможцем. Загалом цей клуб є домінуючою командою силою останніх років, здобувши шість перемог (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024).

Нагадаємо, легендарний словенський гандболіст Юре Доленец оголосив про завершення кар'єри.