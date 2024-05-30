Донбас переграв СКА-ШВСМ та став другим фіналістом Кубку України

Донецький Донбас здобув перемогу над київським СКА-ШВСМ у півфіналі Кубку України-2024 з гандболу.

Поєдинок завершився з рахунком 40:27.

Найкращим гравцем матчу став голкіпер донеччан Євген Сапун.

Кубок України-2024 з гандболу серед чоловіків

Півфінал

30 травня

Донбас (Донецьк) — СКА-ШВМС (Київ) 40:27 (18:15)

У фіналі турніру Донбас зустрінеться із запорізьким Мотором, який у півфіналі здолав Одесу (40:32). Поєдинок відбудеться 31 травня о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що Мотор є володарем Кубка України попереднього сезону. Команда із Запоріжжя є найтитулованішим клубом в історії змагання (9 титулів).

У матчі за 3 місце СКА-ШВМС зіграє проти Одеси. Гра, як і фінал, відбудеться 31 травня. Початок — о 11:00 за київським часом.







