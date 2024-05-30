Мотор здолав Одесу та став першим фіналістом Кубку України

Запорізький Мотор здобув перемогу над Одесою у півфіналі Кубку України-2024 з гандболу.

Поєдинок завершився з рахунком 40:32.

Кубок України-2024 з гандболу серед чоловіків

Півфінал

30 травня

Мотор (Запоріжжя) — Одеса 40:32 (20:14)

Відтак Мотор став першим фіналістом турніру. Зазначимо, що команда із Запоріжжя є найтитулованішим клубом в історії Кубку України (9 титулів).

У іншому півфіналі київський СКА-ШВСМ зустрінеться з донецьким Донбасом. Початок гри — о 16:00 за київсьим часом.

Зазначимо, що вирішальні поєдинки змагання відбуваються у форматі "Фіналу чотирьох". Поєдинки за золото та бронзу будуть зіграні 31 травня.