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Мотор здолав Одесу та став першим фіналістом Кубку України

Владислав Уткін — 30 травня, 15:25
Мотор здолав Одесу та став першим фіналістом Кубку України

Запорізький Мотор здобув перемогу над Одесою у півфіналі Кубку України-2024 з гандболу.

Поєдинок завершився з рахунком 40:32.

Кубок України-2024 з гандболу серед чоловіків
Півфінал
30 травня

Мотор (Запоріжжя) Одеса 40:32 (20:14)

Відтак Мотор став першим фіналістом турніру. Зазначимо, що команда із Запоріжжя є найтитулованішим клубом в історії Кубку України (9 титулів).

У іншому півфіналі київський СКА-ШВСМ зустрінеться з донецьким Донбасом. Початок гри — о 16:00 за київсьим часом.

Зазначимо, що вирішальні поєдинки змагання відбуваються у форматі "Фіналу чотирьох". Поєдинки за золото та бронзу будуть зіграні 31 травня.

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