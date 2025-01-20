Поразки Польщі та Хорватії: визначилися учасники основного раунду ЧС-2025 з гандболу від чотирьох груп

У неділю, 19 січня, відбулося 8 матчів попереднього раунду чемпіонату світу-2025 з гандболу в групах А, D, Е та H.

Зокрема, визначилися останні учасники основного раунду від цих чотирьох груп. Це – Німеччина, Швейцарія, Чехія (від групи А), Угорщина, Нідерланди, Північна Македонія (від групи D), Португалія, Бразилія, Норвегія (від групи Е) та Єгипет, Хорватія, Аргентина (від групи H).

20 січня зіграють команди з груп F та G, які сформують повний список учасників основного раунду.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Попередній раунд, 19 січня

Група А

Польща – Швейцарія 28:30 (15:18)

Німеччина – Чехія 29:22 (11:11)

Група D

Північна Македонія – Гвінея 29:10 (14:10)

Угорщина – Нідерланди 36:32 (19:17)

Група Е

Бразилія – США 31:24 (10:12)

Норвегія – Португалія 28:31 (13:14)

Група H

Аргентина – Бахрейн 26:25 (16:11)

Єгипет – Хорватія 28:24 (14:11)

Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.