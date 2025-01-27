Визначилися всі пари плейоф чемпіонату світу з гандболу та учасники матчів за 25-32 місця
Кабо-Верде – Єгипет
IHF
У неділю, 26 січня, у межах чемпіонату світу з гандболу 2025 року пройшли останні матчі основного етапу, а також етапу невдах.
За їхніми підсумками визначилися всі учасники плейоф турніру та матчів за 25-32 місця.
У вівторок, 28 січня, пройдуть перші ігри 1/4 фіналу, у яких зійдуться Хорватія з Угорщиною та Франція з Єгиптом. У цей же день відбудуться всі матчі плейоф невдах.
Інші два чвертьфінальні поєдинки заплановані на середу, 29 січня, коли Данія зіграє з Бразилією, а Португалія протистоятиме Німеччині.
Чвертьфінал ЧС-2025 з гандболу
- 28.01, 19:00 | Хорватія – Угорщина
- 28.01, 22:00 | Франція – Єгипет
- 29.01, 18:30 | Данія – Бразилія
- 29.01, 21:30 | Португалія – Німеччина
Матчі за 25-32 місця
- 28.01, 14:00 | Гвінея – Куба (матч за 31 місце)
- 28.01, 16:30 | Алжир – Бахрейн (матч за 29 місце)
- 28.01, 19:00 | Кувейт – Японія (матч за 27 місце)
- 28.01, 21:30 | Польща – США (матч за 25 місце)
Півфінальні поєдинки пройдуть 30 та 31 січня. Старт цих ігор запланований на 21:30 за київським часом. Фінал пройде 2 лютого о 19:00 за Києвом.