Збірна України на Євро з гандболу: повернення через 10 років

У п'ятницю, 29 листопада, жіноча збірна України з гандболу проведе перший матч на чемпіонаті Європи 2024. Першим суперником українок буде збірна Німеччини, також наша команда проведе на першому груповому етапі матчі зі збірними Нідерландів та Ісландії.

Збірна України повернулася до європейської гандбольної еліти через 10 років та чотири чемпіонати. Після Євро-2014 наша команда пропустила турніри 2016, 2018, 2020 та 2022 років. І ось оновлена команда вривається на Євро.

Другий великий турнір поспіль

Збірна України розпочала повернення до компанії найсильніших у 2023-му, коли потрапила на чемпіонат світу. До цього український жіночий гандбол перебував у глибокій кризі довгі роки. Як уже було зазначено, 2014-го команда востаннє виступала на Євро, а на чемпіонаті світу – у 2009-му. При цьому в гандболі європейські та світові першості чергуються, проводяться раз на два роки: по парних – Євро, по непарних – Мундіалі.

При цьому повернення команди на чемпіонат світу не можна назвати успішним. Так, українки вийшли в основний раунд, але виграли на турнірі лише один матч (у збірної Казахстану – 37:24), посівши підсумкове 21 місце. Це був найгірший виступ в історії збірної України у фінальних турнірах. Раніше команда 7 разів виступала на світовій першості, і лише на ЧС-2001, як і зараз, виграла лише одну гру.

Щодо чемпіонатів Європи, то для команди це буде 12-й турнір в історії. При цьому Євро Україна не пропускала з 1994-го до 2014-го, беручи участь у всіх турнірах у період Незалежності. Але з середини "десятих" років почалася криза, яка, власне, продовжується досі. Нехай команда й потрапила на другий великий турнір поспіль.

Проблеми у кваліфікації

Потрапляння на нинішній Євро стало можливим завдяки 2-му місцю у групі з командами Німеччини, Словаччини та Ізраїлю у відбірному турнірі. За регламентом кваліфікації, у фінальний турнір виходили 20 команд. По 2 найкращі з кожної з 8 груп, і 4 найкращі 3-ті команди. Без відбору на Євро потрапили господарі – Австрія, Угорщина та Швейцарія, а також чемпіон Євро-2022 збірна Норвегії.

У нашій групі у відбірному турнірі був явний фаворит в особі команди Німеччини, який виграв усі 6 матчів. Збірну України німкені перемогли у Вецларі (31:24) та у Гейдельберзі (43:21). Гра в німецькому Гейдельберзі вважалася номінально домашньою для українок.

Утім, в решті ігор наша команда майже не мала проблем. Двічі команда Юрія Чижова обіграла збірну Ізраїлю – 28:27 та 32:28. При цьому обидві гри пройшли у нейтральному для обох команд словацькому місті Шаля. А в команди Словаччини українки виграли у польському Мелеці (25:20), і зіграли внічию у вирішальному матчі у Шаля – 25:25.

Цікаво, що результат вирішального матчу влаштував обидві команди. Збірні України (2-е місце у підсумковій турнірній таблиці) та Словаччини (3) потрапили до фінальної частини гандбольного Євро.

В неоптимальному складі

Говорячи про склад, перш за все, варто відзначити, що в нашій команді будуть присутні п'ять найрезультативніших гравців кваліфікації до Євро. Це Тамара Смбатян (6 ігор/23 голи), Лілія Горильська (4/19), Каріна Соскіда (4/14), Валерія Нестеренко (4/11), Андріяна Науменко (6/10) та Діана Дмитришин (2/10) .

Але, на жаль, є й втрати. Отримала травму у грі Європейського кубка та не зіграє у національній збірній Мілана Шукаль. Також через травму не зіграє Євгенія Левченко. Зрештою, продовжує відновлення і не гратиме Надія Пойманова. Має травму й Анастасія Ткач, проте тренерський штаб розраховує на її відновлення. Гравчиня Галичанки – у списку команди на Євро. Загалом у складі збірної України 18 гравчинь. При цьому є можливість для поповнення та замін – з-поміж гандболісток, які входять до розширеної заявки. Відповідно до регламенту, на кожну гру Євро можна заявляти до 16 гравчинь.

Серед найбільш досвідчених гравчинь команди, зрозуміло, Тамара Смбатян, яка також була у складі та брала участь в іграх минулого Євро для збірної України, у 2014 році.

Водночас у команді 6 дебютанток, які брали участь у контрольних матчах, але ще не виступали в офіційних іграх – Марія Поляк, Нетелі Мініссале, Любов Росоха, Софія Безрукова, Ольга Макаренко та Анастасія Ткач. Ще дві гравчині – Валерія Нестеренко та Ванесса Лакатош – дебютували на офіційному рівні лише в нинішньому 2024 році.

Основу ж команди складають 9 гравців, які виступали на чемпіонаті світу 2023: Юдіт Балог, Вікторія Салтанюк, Каріна Соскіда, Ірина Прокоп'як, Андріяна Науменко, Тамара Смбатян, Катерина Козак, Ірина Компанієць та Каріна Колодюк.

Пройти в основний етап

За регламентом змагань, на груповому етапі 24 збірні розподілені на 6 груп по 4 команди. За підсумками групового турніру по 2 найкращі команди кожної групи пройдуть в основний раунд, де сформують дві шістки. І головне завдання для нашої команди зараз полягає у тому, щоб просто пройти до другого раунду. Проте зробити це буде надзвичайно складно. Адже і команда Нідерландів, і збірні Німеччини з Ісландією перебувають вище в рейтингу. А німкені двічі розгромили нашу команду у кваліфікації до нинішнього Євро.

Проте "Олімпіахалле" в Інсбруку (Австрія) може стати щасливим для нашої збірної. А тренер команди Андрій Мельник виділяє головну перевагу команди:

"На даний момент дуже подобається психологічний стан команди, який у дівчат настрій, їхній підхід і підготовка. Хороші умови, погода, гори – це теж, мені здається, дає багато позитиву для настрою дівчат.

Переглядаючи відео (матчів збірної Німеччини) ми розглядали гру німкень у захисті. І у нас був діалог спортсменок та тренерів, дискусія, де ми обговорювали слабкі й сильні сторони суперника. Всі висловилося і ми дійшли до певних висновків, побачили, що ми могли б використати й що буде важливим у грі. Нам потрібно обов'язково встигнути повернутись назад. Вони дуже добре втікають, грають швидкий центр. Також необхідно впоратися з нашим мандражем, щоб його не було, більш раціонально й спокійно підійти до гри.

handball.org.ua

Можете бути впевнені, що фізична форма збірної команди України дуже хороша. Один із напрямків, над яким ми працюємо, це – психологія. Ми не повинні поступитися у цьому компоненті".

"Боротись до кінця, за кожен м'яч"

Своєю чергою, лінійна збірна України Андріяна Науменко зазначає:

"У відбірному турнірі була моя перша гра з Німеччиною. Було дуже хвилююче. Були і добрі спогади, і не дуже добрі. Зокрема, був мій перший гол за збірну України. Збірна Німеччини дуже сильна фізично, вони добре біжать, вони жорсткі, сильні в захисті. Я думаю, що нам потрібно боротися до кінця за кожен м'яч. Буде важко, це правда. Це сильний суперник, який також виступав на Олімпіаді. Я думаю, це буде гарний досвід, треба боротися до кінця.

У нас пройшли збори, було по два тренування на день. Я думаю, фізично ми в хорошому стані. На жаль, випало кілька гравчинь, такі як Мілана Шукаль, Женя Когуч та Женя Левченко, але я думаю, загалом у нас збірна непогана, молода, є багато дебютанток. І морально, і фізично ми у хорошому стані”.

Букмекери не вірять в Україну

Аналітики букмекерських контор скептично ставляться до шансів збірної України на цьому турнірі. На перемогу команди у матчі проти Німеччини дається коефіцієнт 20 до 1. Водночас шанси збірної Німеччини оцінюються у 1,01 до 1, а нічия – у 28 до 1.

Читайте також : Фото Ласий шматок тирольського пирога лежить в ісландському холодильнику

Набагато вище котируються наші шанси у матчі з Ісландією – 2,89, проти 1,65 на перемогу суперниць та 8,30 на нічию. На матч Україна – Нідерланди ставок ще немає.

А ось на перемогу збірної України в турнірі загалом можна поставити з фантастичним коефіцієнтом 500 до 1. Наша команда перебуває у групі із 7 збірних із найнижчим коефіцієнтом. Фаворитами є Франція (2,40), Норвегія (2,75) та Данія (7,00).

До речі, у збірної Ісландії також найнижчий коефіцієнт на перемогу в турнірі (500), тож українки цілком можуть поборотися з цими суперницями за 3-тє місце у групі та вихід до основного раунду турніру.

Де дивитись?

В Україні матчі Євро-2024 покаже телеканал Sport 1.

Склад збірної України

Федерація гандболу України

Головний тренер жіночої збірної України з гандболу Борис Чижов обрав наступних гравчинь:

Воротарі: Юдіт Балог (Вашаш, Угорщина), Вікторія Салтанюк (Кобежиці, Польща), Марія Поляк (Галичанка).

Польові гравці: Любов Росоха (Гайдунанаш, Угорщина), Каріна Соскіда (Ювента, Словаччина), Ванесса Лакатош, Ірина Прокоп'як (обидві – Галичанка), Ольга Макаренко (Спартак), Андріяна Науменко (Залеу, Румунія), Тамара Смбатян (Альба Фезервар, Угорщина), Катерина Козак (Галичанка), Софія Безрукова (Кінжварт, Чехія), Анастасія Ткач (Галичанка), Ірина Компанієць (Ювента, Словаччина), Валерія Нестеренко, Каріна Колодюк (обидві – Карпати), Лілія Горильська (Будаєрш, Угорщина), Нетелі Мініссале (Спартак).

Матчі збірної України

29 листопада | 21:30 (час київський) | Україна – Німеччина

1 грудня | 21:30 | Ісландія – Україна

3 грудня | 19:00 | Україна – Нідерланди