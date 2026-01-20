Українська правда
Тренер збірної України: Досвід на цьому чемпіонаті Європи – дуже серйозний

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 12:39
Вадим Бражник
Федерація гандболу України

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник підбив підсумки виступу на чемпіонаті Європи 2026.

Слова фахівця наводить Суспільне Спорт.

У трьох матчах групового етапу "синьо-жовті" зазнали трьох поразок. В останньому поєдинку проти Чехії (29:38) не змогли взяти участь два провідні гравці лінії захисту – Іван Бурзак та Максим Стрельников. Це вплинуло на підсумковий результат.

"У зв'язку з тим, що у нас випали два основні захисники, ми перебудували свій захист: грали 5-1. Вважаю, що перший тайм вийшов, з помилками, але вийшов, непогано грали у нападі. На жаль, втома не дала витримати другий тайм", – сказав Бражник.

Попри достроковий виліт з турніру, збірна України отримала неоціненний досвід, який у майбутньому стане в пригоді.

"У нас є потенціал – треба далі працювати. У нас є класні гравці, які здатні грати на високому рівні. Так, можливо у нас є проблеми із замінами, виходять не такі досвідчені гравці, але у нас доволі молода команда, що може прогресувати далі. І цей досвід на чемпіонаті Європи – дуже серйозний", – зазначив Бражник.

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 з гандболу на останньому місці квартету С. Через це підопічні Вадима Бражника розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат світу 2027 року з першого раунду матчем проти Словаччини.

