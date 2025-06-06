Верняєв: Підготовка до чемпіонату Європи була складною і морально, і фізично

Український гімнаст Олег Верняєв зізнався, що чемпіонат Європи 2025 року був для нього, можливо, найважчим у кар’єрі.

Про це спортсмен розповів у інтерв’ю Чемпіону.

"Цей чемпіонат Європи був для мене дуже важливим. Після болячки. Я захворів у січні – "випав" із Кубків світу. Потім були травми спини – я лікувався. Підготовка була складною і в моральному, і у фізичному плані. Також оці всі "ігри" з федерацією. Я коли їхав, то дуже сильно хвилювався. Напевно, цей чемпіонат Європи був найскладнішим для мене. Тренер заспокоював: "Усе нормально, ти їдеш, щоб набрати форму". Я розумів, що навіть якщо не зможу виграти, то це буде чудовий поштовх, щоб швидше набрати форму перед чемпіонатом світу. Намагався про такі негативні думки не думати, адже вік йде, але я розумію, що ще можу змагатися. Цей чемпіонат Європи мені це показав. Просто потрібно відновитися, набрати форму, підготувати декілька приладів і боротися за фінали. Це було важливо зрозуміти для мене. Так і вийшло", – заявив Верняєв.

Нагадаємо, Верняєв посів останнє, 8 місце у фіналі у вправах на брусах на чемпіонаті Європи. Єдину медаль Україні на тому турнірі приніс Назар Чепурний.