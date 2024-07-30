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Верняєв: Заздрю американцям за таку підтримку

Ігор Чернявський — 30 липня, 13:50
Верняєв: Заздрю американцям за таку підтримку

Український гімнаст Олег Верняєв зізнався, що заздрить американським колегам, яких гучно підтримували у фіналі командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про атмосферу на змаганнях він розповів у інтерв’ю "Супільному".

"Відчуття, наче виступав у Лос-Анджелесі, а не у Франції. В американців — щось неймовірне, вони були наче як вдома. Я їм заздрю за таку підтримку, це мотивує і допомагає. Це дуже круто. А так — мабуть, на будь-яких Олімпійських іграх підтримка неймовірна, бо всі вболівають за когось.

Олімпійські ігри — це завжди круто. Просто буває, що десь 3-4 тисячі людей, а десь — 5-8 тисяч. Тут багато людей, і це дуже класно. Гадаю, що у фіналі жіночого багатоборства не буде жодного вільного квадратного сантиметра", — сказав Верняєв.

Нагадаємо, що українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце з результатом 254,761 бала.

Золото здобули японці (259,594), представники Китаю вибороли срібло (259,062), а бронзові нагороди дістались гімнастам із США (257,793).

Олег Верняєв Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Олег Верняєв

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