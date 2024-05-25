Верняєв та Губарева стали призерами Кубку світового виклику

Українські гімнасти Олег Верняєв та Єлизавета Губарева здобули медалі у першому дні фіналів Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що триває в болгарській Варні.

Українка стала срібною призеркою в змаганнях на різновисоких брусах, поступившись лише представниці Німеччини.

Елізабет Зайц (Німеччина) 14.400 Єлизавета Губарева (Україна 13.500 Ву Роуз (Канада) 13.366

Олімпійський чемпіон у Ріо Верняєв здобув бронзу у вправах на кільцях.

Артур Авєтісян (Вірменія) 14.500 Ахрорхон Тємірханов (Узбекистан) 14.166 Олег Верняєв (Україна) 14.066

Завтра, 26 травня, у фіналі на колоді змагатиметься Діана Лобок. Також українська чоловіча команда буде представлена у вирішальний день змагань. Назар Чепурний та Володимир Костюк виступатимуть в опорному стрибку, а Верняєв та все той же Чепурний у паралельних брусах.