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Верняєв – про скорочення дискваліфікації за допінг: Це робота адвоката

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 14:42
Верняєв – про скорочення дискваліфікації за допінг: Це робота адвоката
Instagram Олега Верняєва

Український гімнаст Олег Верняєв поділився спогадами про те, як він зміг уникнути тривалої дискваліфікації через допінговий скандал у 2021 році.

Про це він розповів в інтерв'ю "Чемпіону".

"Це робота адвоката. У мене запитали, що і як я робив. Це тривала робота, була тисяча запитань, щоб зрозуміти, що сталося. Я просто відповідав все як є.

Знаєте, найцікавіше, коли перед судом я спілкувався з адвокатом, він казав: "Не хвилюйся, ми нічого не придумуємо, нічого не вигадуємо, ми кажемо все як є". Він додав, що, вигадувати історії не варіант.

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Там же теж сидять люди не прості, які можуть тебе заплутати. І було багато випадків, коли спортсмени говорили щось не те. Я відповідав усе як є. Нічого не вигадував – і ми досягли такого результату", – сказав Верняєв.

Нагадаємо, у 2021 році спортсмена дискваліфікували на чотири роки через те, що у його організмі знайшли мельдоній. Втім, після апеляції покарання скоротили вдвічі.

У 2016 році Верняєв вигравав срібло багатоборства на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро, а на брусах – золото.

Нагадаємо, гімнаст посів останнє, 8 місце у фіналі у вправах на брусах на чемпіонаті Європи. Єдину медаль Україні на тому турнірі приніс Назар Чепурний.

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