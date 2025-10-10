Українська гімнастка тренується навіть під час тривог: потужне відео з київського бомбосховища

У мережі з’явилося зворушливе відео з цирковою гімнасткою Анастасією Ткаченко, яка продовжує відточувати свою майстерність прямо в одному з бомбосховищ Києва.

Ролик опублікував у соцмережах її тренер Олег Курінський.

На кадрах видно, як юна спортсменка виконує складні трюки у вузькому підземному приміщенні – попри гул сирен і відсутність нормальних умов для занять.

Це відео вже розлетілося соцмережами, ставши ще одним прикладом стійкості українців – тих, хто не дозволяє війні зламати свої плани та віру у майбутнє.

