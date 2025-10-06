У 20 років померла українська гімнастка

У віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.

Про це повідомила пресслужба Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ), де навчалася спортсменка.

Причина смерті гімнастки не називається.

"Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи — гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці.

Лізонько, ти назавжди залишишся у наших серцях — приклад розуму, краси, працьовитості та щирої любові до життя", – йдеться в повідомленні.