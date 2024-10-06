Українська гімнастка виборола чотири медалі на турнірі в Литві

Гімнастка збірної України Анастасія Ікан виборола чотири нагороди на Міжнародному турнірі сеніорок в Литві "Кубок Далі Куткайте".

Українка здобула золоту медаль у вправах зі стрічкою, а також стала другою у фіналі з обручем. Також в її активі дві бронзові нагороди – вправи з булавами та багатоборство.

У фіналі з м’ячем Настя показала 4-й результат.

Фінал зі стрічкою

Нагадаємо, у квітні Ікан здобула бронзову нагороду у вправах з обручем на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у болгарській Софії.