Ця жінка – монстр: кілька гімнасток звинуватили бронзову призерку Олімпійських ігор у побитті та насильстві

У Румунії триває скандал у гімнастиці. Кілька спортсменок підтвердили, що Камілія Войня дуже грубо себе поводила під час тренувань.

Про це повідомляє Golazo.ro.

Передісторія: після повернення з 2025 World Artistic Gymnastics Championships (в Джакарті) румунська гімнастка Деніса Голгота заявила, що подала скаргу до Federația Română de Gimnastică (Румунської федерації гімнастики) через фізичне та психологічне цькування. Підозрюваною стала тренерка Камелія Войня.

Виданню Golazo.ro кілька гімнасток на анонімних умовах розповіли, що Камелія, яка стала бронзовою призеркою ОІ-1988, на тренуваннях застосовувала силу та використовувала грубі слова.

Одна з гімнасток написала, що Войня якось прийшла на тренування з батогом у руці.

" Я не знаю, звідки вона його взяла, але, мабуть, він був гумовий. Якщо я погано виступала, вона шмагала мене по ногах або руках. До нас ставилися, як до тварин. Нам тоді було по 8-10 років, – зізналася одна з дівчат.

За словами іншої колишньої гімнастки, роздягальню спортзалу називали "кімнатою жахів", бо Войня знущалася там над своїми учнями.

"Одного разу вона схопила мене за вуха, нагнула моє тіло вперед і била коліном по голові, аж поки в мене не почалася кровотеча з носа", – згадує жінка.

Також кажуть, що тренер брав дівчат за волосся та тягнув їх по підлозі за коси. Кілька гімнасток назвали її монстром.

Окрім Каміли, дівчата звинувачують і її доньку Сабріну. 18-річна Сабріна на ЧЄ-2024 здобула дві срібні медалі.