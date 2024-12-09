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Срібна призерка Олімпійських ігор 2024 завершила кар'єру в 24 роки

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 18:10
Срібна призерка Олімпійських ігор 2024 завершила кар'єру в 24 роки
Боряна Калейн
Instagram

Болгарська гімнаста Боряна Калейн оголосила про завершення кар'єри.

Пост з інформацією про це вона розмістила на власних сторінках у соцмережах.

"Мені важко знайти слова, щоб описати, що для мене насправді означає представляти Болгарію на чемпіонатах Європи та світу, а також на Олімпійських іграх. Це почуття гордості, яке ніколи не покине мене.

Настав час закрити головну сторінку мого життя – чинної спортсменки. Я вдячний за все, що мені довелося пройти, всій команді тренерів, керівництву федерації, нашим суддям, медичній бригаді, моєму клубу "Левські-Тріадиця" і найбільше моїй родині. Я вас усіх дуже люблю і від усього серця дякую за віру в мене.

Художня гімнастика була і залишиться головною частиною мого життя", — написала Калейн.

На Олімпіаді-2024 вона стала срібною призерках у змаганнях із художньої гімнастики. Також брала участь в іграх Токіо-2020. Тоді вона посіла 5-те місце.

Нагадаємо, чемпіонка Олімпійських ігор Кеті Марчант потрапила у жахливу аварію на змаганнях Ліги чемпіонів.

Завершення кар'єри Олімпійські ігри Художня гімнастика Олімпійські ігри-2024

Завершення кар'єри

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