Срібна призерка Олімпійських ігор 2024 завершила кар'єру в 24 роки

Болгарська гімнаста Боряна Калейн оголосила про завершення кар'єри.

Пост з інформацією про це вона розмістила на власних сторінках у соцмережах.

"Мені важко знайти слова, щоб описати, що для мене насправді означає представляти Болгарію на чемпіонатах Європи та світу, а також на Олімпійських іграх. Це почуття гордості, яке ніколи не покине мене.

Настав час закрити головну сторінку мого життя – чинної спортсменки. Я вдячний за все, що мені довелося пройти, всій команді тренерів, керівництву федерації, нашим суддям, медичній бригаді, моєму клубу "Левські-Тріадиця" і найбільше моїй родині. Я вас усіх дуже люблю і від усього серця дякую за віру в мене.

Художня гімнастика була і залишиться головною частиною мого життя", — написала Калейн.