Нікольченко оголосила про завершення кар'єри

Українська гімнастка Влада Нікольченко, яку в листопаді виключили зі збірної України, оголосила про завершення кар'єри.

Про це Нікольченко повідомила у своєму Instagram.

«Закриваю двері та впевнено лечу вперед, назустріч новому. Я офіційно завершую свою спортивну карʼєру гімнастки, цей пост для того, щоб не було пліток, що я завагітніла, або вийшла заміж, а взагалі в мене хлопець кинув, та й шейх в Дубай чекає. Ні-ні і ще раз ні.

На жаль, іноді буває багато несправедливості в нашому житті, я з нею стикаюсь по життю, як і всі ми, але після одної я вирішила, що досить і ще стане крапкою. Жалію я про це? Ні, навіть трошки. А розкажу я вам цю історію вже днями, прошу бути терплячими й поки я все підготую — не писати статті, що я вже народила двійню і тому закінчила карʼєру», — написала Нікольченко.

21 листопада колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец повідомив, що Нікольченко негативно висловилася про Польщу. Нікольченко написала в соцмережах, що ненавидить Польщу та людей, які там живуть.

Після цього Українська федерація гімнастики заявила, що почала дисциплінарне провадження щодо Нікольченко.