Еталонна фігура: Нікольченко знову порадувала відвертими фото

Зіркова українська гімнастка Влада Нікольченко насолоджується відпочинком у Дубаї. Попри завершення спортивної кар'єри, дівчина підтримує себе в ідеальній формі. Просто погляньте на світлини, якими вона нещодавно поділилася у своєму Instagram.

Фотографу чи фотографині можна тільки позаздрити, адже він/вона насолоджувався/лася неземною вродою Влади вживу.

До слова, серце Нікольченко наразі, схоже, не зайняте. Не так давно Влада у сторіз розповідала, що майже рік тому вирішила розлучитися зі своїм хлопцем, а зараз вона кайфує від насиченого життя та займається саморозвитком – невпинно працює над власним брендом одягу, вчить німецьку мову, захоплюється психологією та приділяє увагу одразу 5 різним видам спорту.

Нагадаємо, до завершення кар'єри Нікольченко у спортивній гімнастиці призвів гучний скандал, який стався наприкінці 2023 року. Українка дозволила собі образливе висловлювання на адресу Польщі, після чого її виключили зі складу збірної України.