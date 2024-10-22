Яка ж розтяжка: Влада Нікольченко запостила звабливе відео з Дубаю

"А як починаєте свій ранок ви?" – запитала Влада Нікольченко у своїх підписників у Instagram. Можливо, ранок у них почався також непогано, але навряд чи настільки чудово, як у гімнастки.

Сонячний Дубай, басейн і неперевершена Влада, яка, балансуючи на дошці для серфінгу, показала свою ідеальну розтяжку. Насолоджуйтесь і ви!

Нікольченко регулярно ділиться гарячим контентом з Дубаю. Нещодавно вона опублікувала фото в короткому костюмі з глибоким декольте, яке ідеально підкреслює пишні груди колишньої гімнастки.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року призерка багатьох престижних змагань оголосила про завершення кар'єри. Прощаючись із професійним спортом, Влада зізналася, що багато разів зіштовхувалася з несправедливістю.

За півроку до того її зі скандалом виключили зі збірної України. Причиною стало те, що у своїх соцмережах Нікольченко відкрито заявила про ненависть до Польщі.