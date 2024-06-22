Онопрієнко виграла бронзу етапу Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко посіла третє місце на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Судді оцінили виступ 20-річної киянки у 133,250 бала. Вищі оцінки отримали тільки італійка Софія Раффаела (137,050) та німкеня російського походження Дар’я Варфоломєєва.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук зійшли на п’єдестал Гран-прі в чеському Брно.