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Онопрієнко виграла бронзу етапу Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані

Игорь Чернявский — 22 червня, 19:33
Онопрієнко виграла бронзу етапу Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко посіла третє місце на етапі Кубку світу в Мілані, Італія.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Судді оцінили виступ 20-річної киянки у 133,250 бала. Вищі оцінки отримали тільки італійка Софія Раффаела (137,050) та німкеня російського походження Дар’я Варфоломєєва.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук зійшли на п’єдестал Гран-прі в чеському Брно.

Вікторія Онопрієнко Художня гімнастика

Вікторія Онопрієнко

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