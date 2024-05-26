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Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук залишилась без медалей у двох дисциплінах на ЧЄ-2024

Владислав Уткін — 26 травня, 14:11
Онофрійчук залишилась без медалей у двох дисциплінах на ЧЄ-2024

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук не змогла здобути нагороди у двох дисциплінах на чемпіонаті Європи-2024 в угорському Будапешті.

У вправах із м'ячем 16-річна спортсменка посіла 8 місце з результатом 30.600 бали. Золото здобула італійка Софія Рафаелі (35.350).

У вправах зі стрічкою Таїсія продемонструвала 6-й результат — 33.050. Переможницею стала представниця Німеччини Дар'я Варфоломеєв (34.400).

Нагадаємо, Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах в обручі на змаганні. Символічно, що Таїсія виборола нагороду у свій день народження. Українці виповнилось 16 років.

Додамо, що збірна України сьогодні змагатиметься у двох фіналах у групових вправах. Початок — о 14:45 за київським часом.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук Чемпіонат Європи-2024 з художньої гімнастики

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