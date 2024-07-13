Онофрійчук вийшла у фінал з булавами та стрічкою на етапі Кубку світового виклику

Українська грація Таїсія Онофрійчук вийшла до фіналу з булавами та стрічкою на останньому етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики.

Онофрійчук посіла підсумкове сьоме місце в багатоборстві (сума балів за 4 види), а також вона перша запасна у фіналах з обручем та м'ячем.

Інша українська гімнастка Лейла Юсіфзаде, яка дебютувала на змаганнях такого рівня, посіла 23 місце в багатоборстві.

Українська команда в складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Кіри Ширикіної і Валерії Перемети посіла 7 місце в багатоборстві, а також кваліфікувалася у фінал з 3 стрічками та 2 м'ячами.