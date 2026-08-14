Онофрійчук лідирує в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026 після виступу половини учасниць

У п'ятницю, 14 серпня, на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики відбувся фінал багатоборства.

Наразі виступила перша половина учасниць, де Україну представила Таїсія Онофрійчук, яка за підсумками змагань стала лідеркою.

У вправі з обручем вона показала результат 29.100, з м'ячем 28.950, з булавами 23.050 та зі стрічкою, 28.500, здобувши сумарно 116.050 балів.

Зазначимо, що у фіналі також розіграють три неіменні ліцензії на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі, які отримають три найкращі спортсменки.

ЧС-2026 з художньої гімнастики

Багатоборство, фінал

Як відомо, Онофрійчук завершила кваліфікацію з підсумковим результатом 83,150 бала (сума у трьох найкращих видах) та посіла 12 місце. А ось Поліна Каріка завершила відбір 23-ю, тож не пройшла у фінал – путівку здобуло 18 найкращих гімнасток.

Нагадаємо, у липні Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу-2026 у вправах з обручем.