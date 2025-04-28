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🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Каїрі

Олексій Мурзак — 28 квітня 2025, 15:52
🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Каїрі
Назар Чепурний
Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на етапі Кубку світу в єгипетському Каїрі.

Українець за свій виступ отримав 14,166 бала, що стало другим підсумковим результатом.

Міг наш спортсмен претендувати і на золоту медаль, але під час виступу на брусах зазнав падіння, вдарившись ногою об снаряд.

Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024. На попередньому етапі в Катарі українець також виборов срібло.

Для Назара це вже друга нагорода на цьому етапі, раніше гімнаст виграв бронзу у вільних вправах.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.

Спортивна гімнастика Назар Чепурний

Назар Чепурний

Чепурний здобув бронзу на Кубку світу в Каїрі
🥇Чепурний виборов золото на Кубку світу в Катарі
🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі
Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку
Чепурний виграв бронзову медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики

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