Чепурний вийшов у фінали ЧЄ-2026 в опорному стрибку та на паралельних брусах

Український гімнаст Назар Чепурний кваліфікувався фінали чемпіонату Європи-2026 в опорному стрибку та на паралельних брусах.

В опорному стрибку він став другим, показавши сумарний результат 14.466, водночас на паралельних брусах його виступ судді оцінили в 14.100 – 5-те місце, чого вистачило для кваліфікації у фінал в цій дисципліні.

Водночас Владислав Грико (перекладина, 13.700) посів 16-те місце, а Богдан Супрун став лише 16-м у вправах на кільцях (13.633).

Обидва фінали за участі Чепурного відбудуться у суботу, 22 серпня. Початок о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, у квітні Чепурний став володарем Кубку світу зі спортивної гімнастики.