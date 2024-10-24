Державна установа підпорядкована мінспорту розпочне розслідування щодо організації чемпіонату України

Управління "Укрспортзабезпечення", яке підпорядковується Міністерству молоді та спорту, оголосило про створення робочої групи з метою перевірки фактів, які опублікували ЗМІ про організацію чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

Відповідна заява з'явилася на Facebook-сторінці організації.

Робоча група має провести перевірку інформації від ЗМІ, а потім надати аналітичну довідку та передати її начальнику "Укрспортзабезпечення".

Нагадаємо, журналістам вдалося виявити, що 6,6 млн гривень на проведення чемпіонату України у цьому виді спорту отримала компанія "Київ медіа продакшн", власником якої є 23-річна Валерія Гуторка.

Усі угоди були укладені без конкурсу, оскільки для проведення змагань, що включені до календарного плану спортивних заходів, дозволено підписувати прямі договори. Фірма Валерії Гуторки, яка була заснована наприкінці 2021 року отримала приблизно 6,65 млн гривень, хоча ці замовлення стали першими для неї.

Гуторка наразі вже не проживає в Україні, а на запит журналістів відмовилася говорити про угоди з "Укрспортзабезпеченням".

Організацією також займалася Стелла Захарова, віцепрезидент Української федерації гімнастики, однак олімпійська чемпіонка звинуватила журналістів у провокації.