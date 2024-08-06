Спорт не поза політикою: німецька міністерка продемонструвала навички на батуті

Під час свого літнього турне Північним Рейн-Вестфалієм міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок продемонструвала навички у стрибках на батуті.

Німкеня виконала кілька сальто назад та сальто з поворотом на 180 градусів. Членкиня партії "Союз 90/Зелені" відвідала протезну майстерню, яка знаходиться на території спортивного комплексу Баєра в Леверкузені.

Під час візиту міністерка не лише поспілкувалася з паралімпійцями та власником компанії-виробника протезів, а й змінила піджак на гімнастичну форму.

У сюжеті німецького видання Bild розповіли, що Бербок в юності займалася стрибками на батуті, однак потім покинула спорт та сконцентрувалася вже на політичній кар'єрі.

Бербок виграла бронзу на чемпіонаті Німеччини 1999 року у дисципліні подвійний мінітрамп. Однак у її кабінеті у Федеральному міністерстві закордонних справ стоїть мінібатут, яким вона інколи користується.

Зазначимо, що у травні Аннелена Бербок завітала до Києва та закликала зміцнити ППО України.

Олімпійською чемпіонкою-2024 в особистому розряді в стрибках на батуті стала британка Бріоні Пейдж.

Нагадаємо, що XVII літні Паралімпійські ігри пройдуть з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції, Парижі. Змагання відбуватимуться на майданчиках, які зараз використовуються на літніх Олімпійських іграх.