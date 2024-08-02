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Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Британка Пейдж виграла золоту нагороду на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 2 серпня, 16:20
Британка Пейдж виграла золоту нагороду на Олімпіаді-2024

Бріоні Пейдж із Великобританії стала олімпійською чемпіонкою в індивідуальних стрибках на батуті у жінок.

Для 33-річної спортсменки це третя олімпійська медаль, але перша золота. В її активі срібло в Ріо-2016 та бронза у Токіо-2020.

Срібну нагороду виборола "нейтральна" 19-річна білоруска Віялета Бардзіловська. Бронза у представниці Канади Соф'ян Мето.

1. 🥇 Бріоні Пейдж (Велика Британія) — 56,480

2. 🥈 Віялета Бардзіловська — 56,060

3. 🥉 Соф'ян Мето (Канада) — 55,650

Напередодні американська гімнастка Сімона Байлз стала 6-разовою чемпіонкою Олімпійських ігор.

За головними подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Стрибки на батуті Олімпійські ігри-2024

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