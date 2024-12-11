Вудс зіграє разом із сином на престижному турнірі з гольфу

Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс та його 15-річний син Чарлі зіграють на турнірі PNC Championship.

Про це пише Sky Sports.

Турнір пройде 19-22 грудня 2024 року в гольф-клубі Ritz-Carlton Orlando, штат Флорида.

П’ятнадцятиразовий переможець мейджору Вудс прокоментував своє рішення.

"Я дуже радий повернутися на чемпіонат PNC наступного тижня з Чарлі. Ми з нетерпінням чекаємо спільної гри, і завжди особливо, коли тебе оточують друзі та родина", – сказав Вудс.

Турнір раніше називався Father/Son Challenge, але з 2020 носить назву на честь банка PNC за спонсорською угодою.

Вперше змагання, у яких беруть участь 20 зіркових гольфістів разом із синами чи близькими родичами, пройшли ще у 1995 році. Найбільше перемог здобули німець Бернхард Лангер та його сини – двічі він тріумфував зі Штефаном та ще тричі з Джейсоном.

Нагадаємо, раніше австралійський гольфіст став володарем світового рекорду, влучивши у лунку прямим ударом з великої відстані.