Влучив у лунку зі 127 метрів: австралійський гольфіст встановив світовий рекорд

28-річний австралійський гольфіст Девід Мікелуцці вражаючим ударом став новим світовим рекордсменом.

Про це повідомляє Europeantour.com.

На 7-й лунці поля для гольфу DP World Tour в Абу-Дабі (ОАЕ), гравці зіткнулися з неймовірним завданням: спробувати зробити точний удар з відстані 127,1 метра.

Перед Мікелуцці 60 гольфістів зазнали невдачі. Австралієць з другої спроби зумів завдати ідеального удару. За це він отримав оплески від глядачів та колег, а сам також нестримно радів своєму успіху.

David Micheluzzi's 139-yard putt sets a new World Record! 😳🔥 pic.twitter.com/FgibbfHlxs — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) November 30, 2024

⛳️😵 David Micheluzzi holed a 139 yard putt during the Hero Challenge on the 7th hole of Yas Links in Abu Dhabi 🤯



pic.twitter.com/ZR8mh77K0h — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) November 30, 2024

127,1 метра – це найдовша відстань, з якої гольфісти влучали в лунку прямим ударом.