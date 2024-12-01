Влучив у лунку зі 127 метрів: австралійський гольфіст встановив світовий рекорд
Скріншот DP World Tour
28-річний австралійський гольфіст Девід Мікелуцці вражаючим ударом став новим світовим рекордсменом.
Про це повідомляє Europeantour.com.
На 7-й лунці поля для гольфу DP World Tour в Абу-Дабі (ОАЕ), гравці зіткнулися з неймовірним завданням: спробувати зробити точний удар з відстані 127,1 метра.
Перед Мікелуцці 60 гольфістів зазнали невдачі. Австралієць з другої спроби зумів завдати ідеального удару. За це він отримав оплески від глядачів та колег, а сам також нестримно радів своєму успіху.
127,1 метра – це найдовша відстань, з якої гольфісти влучали в лунку прямим ударом.