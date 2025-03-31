Найсексуальніша гольфістка світу назвала найважчий період у кар'єрі

Американка Пейдж Спіранак, яку вважають найсексуальнішою гольфісткою світу, зізналася, що найважчий момент у кар'єрі пережила в 2015 році. Тоді вона відвідала турнір в Дубаї Dubai Ladies Masters, після чого її кілька років підозрювали в наданні сексуальних послуг.

Її слова цитує Foxnews.com.

"Були постійні коментарі на кшталт: "Вона надавала сексуальні послуги, щоб отримати це запрошення". І я вислуховувала це. Вони говорили це в межах досяжності мого слуху. Це було важко", – заявила Пейдж.

Пейдж Спіранак. ФОТО

Після цього досвіду Пейдж вирішила зосередитися на кар'єрі інфлюенсера та співпраці з брендами. Вона зазначила, що поступово її кількість підписників у соцмережах почала зростати.

Пейдж Спіранак – колишня американська гольфістка. Виступала за різні університети в NCAA.