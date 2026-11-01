Найсексуальніша гольфістка світу вразила фанатів гарячим образом на Геловін

Одна з найвідоміших гольф-інфлюенсерок світу Пейдж Спіранак вирішила яскраво відзначити Гелловін і показала шанувальникам незвичайний образ просто на полі для гольфу.

Цього разу 33-річна американка перевтілилася у Принцесу Піч — популярну героїню культової серії відеоігор "Супер Маріо". У тематичному костюмі Спіранак знялася для нового відео на своєму ютуб-каналі, де грає в гольф разом із запрошеними гостями та бере участь у різноманітних випробуваннях.

Новий образ Пейдж одразу привернув увагу її багатомільйонної аудиторії в соціальних мережах. Раніше спортсменка та інфлюенсерка вже показувала інші тематичні костюми напередодні Гелловіну, а тепер вирішила продовжити святкову серію перевтілень.

"Нове геловінське відео на YouTube вже вийшло! Подивимося, як низько зможе опуститися Піч", — з гумором підписала свою публікацію Спіранак.

Нагадаємо, Пейдж давно є однією з найвідоміших спортивних інфлюенсерок світу. Загалом на різних платформах за її життям стежать понад 7 мільйонів підписників.

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Раніше американка опинилася в центрі уваги після фотосесії до Дня незалежності США.