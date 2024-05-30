Збірна України дізналась суперниць у відборі до першого в історії жіночого ЧС

Відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації на жіночий чемпіонат світу-2025 з футзалу.

Збірна України, яка перебувала у п'ятому кошику посіву (найрейтинговіші збірні), потрапила у групу 3 із командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.

Результат жеребкування відбору ЧС-2025 (основний раунд)

Група 1: Італія, Хорватія, Сербія, Литва

Група 2: Угорщина, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Норвегія

Група 3: Україна, Чехія, Північна Ірландія, Франція

Група 4: Фінляндія, Словенія, Молдова, Англія

Група 5: Швеція, Бельгія, Словаччина, Латвія

Група 6: Польща, Нідерланди, Казахстан

Усі матчі будуть зіграні у форматі мінітурнірів на майданчику однієї з країн групи. У квартеті України такою командою буде Чехія.

Зазначимо, що шість збірних, які займуть перші місця в групах основної стадії, проб'ються до елітного раунду відбору, де їх вже очікують Португалія та Іспанія.

Дебютний жіночий мундіаль в історії футзалу відбудеться у 2025 році на Філіппінах. Участь у фінальній частині турніру візьмуть 16 збірних, відібрані з шести континентальних конфедерацій.

Раніше ми повідомили про жеребкування чоловічої збірної України на відборі до Євро-2026 та фінальної частини ЧС-2024.