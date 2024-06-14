Жіноча студентська збірна України розгромила Польщу на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України розгромно перемогла Польщу на чемпіонаті світу серед студентських команд у Шанхаї, Китай.
Матч завершився з рахунком 6:2. Нагадаємо, у групі C українки посіли останнє місце. Наразі вони продовжують боротьбу у групі розподілу 5-7 місць.
Чемпіонат світу серед студентів
Група розподілу 5-7 місць
14 червня
Україна — Польща 6:2
Голи: 1:0 — Ковшик 10, 2:0 — Юрасова 22, 2:1 — Ренбішь 23, 3:1 — Каверзіна 25, 4:1 — Кузнецова 29, 4:2 — Стопка 33, 5:2 — Коваленко 35, 6:2 — Каверзіна 37
Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають жінки до 25 років – 1999 року народження й молодші.